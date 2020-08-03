Социальный вычет на лечение взрослых детей: нужен он?

На днях в Госдуму поступил законопроект о распространении права на социальный вычет по НДФЛ при оплате лечения совершеннолетних детей.

Наши читатели, обсуждая этот материал, затеяли полемики, в ходе которой несколько отклонились от главной темы материала.

Одни считают, что раз вычет есть на лечение родителей, то логично ввести его и на лечение взрослых детей.

Другие считают, что 20-летние дети могут сами заработать на свое лечение, а значит и вычет могут получить самостоятельно.

Так все-таки целесообразно ли менять условия социального вычета на лечение или надо оставить все, как есть?

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