Банки придумали новый способ продвигать биометрию в массы

Банки планируют увеличить лимит по операциям клиентам, которые сдали биометрические данные. Это они объясняют тем, что биометрию сложнее подделать, а значит, банк может увеличить риск.

Такие меры планируют ввести Сбербанк, ВТБ, и банк «Дом.РФ», пишут «Известия».

В Сбербанке лимит операций можно будет увеличить в пять раз, с 1 млн до 5 млн руб. в сутки. Для этого нужно сдать слепки лица и голоса во внутреннюю базу Сбербанка.

Причем, Сбербанк развивает свою собственную биометрическую базу, а не Ростелекомовскую «ЕБС» (Единая биометрическая система, появилась в 2018 году).

С учетом, что идентификацию клиента по лицу можно реализовать даже через современный смартфон, его внедрение не вызовет осогбых трудностей. А оплатить счет «голосом» или «лицом» в ресторане или на заправке — можно сказать, будущее уже здесь.