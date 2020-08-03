Новые «перлы» от налоговиков. Требуют подтвердить переплату или уплатить несуществующий долг

Требование подтвердить переплату, несуществующие долги и другие «перлы» от налоговиков.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Вчера получила 10 (!) Требований. Открыла Сбис и подумала, где я так накосячила. А это у нас налоговая развлекается, требования о том что у нас переплата и срочно подтвердите это:-). Ну, такие требования я согласна получать».

В комментариях поделились своими «перлами»:

«А у меня вызов по нулевке в связи с неприменением тарифа 21. А там нулевка такая, что даже без людей — исполнительный орган ООО. И в рсв пустой третий раздел».

Или вот:

«Что-то у них с программным обеспечением, каждый чих — вызов. Думаю, что скоро они взвоют от такого количества проверок, ведь им надо как-то оправдать эти действия. А на такие вызовы думаю надо бумажку им написать, что они неправы:-)».

А вот еще:

«О, мне тут пришло, заплатите долг по фиксированным ИП-шным, которые были уплачены. Заказала справку — и правда долг. Хотела ругаться начать, долг сам собой испарился. Странные они:-)».

Может, сбой них какой?