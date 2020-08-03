По УСН нет начислений за 4 квартал прошлого года. Подарок от налоговиков или просто сбой?

По сверке с налоговой отсутствуют начисления за 4 квартал прошлого года. Это временный сбой или какая-то отсрочка?

Недоумевают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, кто в курсе: по сверке с ФНС отсутствуют начисления за 4 квартал 2019 г. по УСН. Не единичный случай, по нескольким компаниям. Это типа подарок от государства, или есть какие-то разъяснения?».

Вот что пишут в комментариях:

«А отрасль у вас точно не пострадавшая от COVID? Если пострадавшая, то отсрочка есть, и в лицевом счёте налог ещё не появился».

Автор поста отвечает, что компаний несколько, среди них есть несколько пострадавших.

Кто-то пишут, что у них тоже 4 квартал не отображается.

Вот что предполагают:

«Видимо, вы недавно подали УСН. Я сверки часто провожу и тоже заметила, что 4 квартал не сразу встает вместе с 1,2 и 3, а через какое-то время. Надо подождать, все встанет».

А вот что еще пишут:

«Видела в июле штук пятнадцать выписок по расчетам с бюджетом, и по юрлицам, и по ИП. Все упрощенцы. Во всех карточках сначала авансовые начисления указаны за 1-3 кварталы, затем они сторнированы и далее — опять авансы отражены и итоговая сумма по итогам 4 квартала».

Вполне возможно, это просто сбой.