Сколько стоит работа бухгалтера на удаленке?

Очередной вопрос по стоимости работы бухгалтера. Вроде, работы не особо много, удаленка. Но есть несколько нюансов.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Оптовая торговля, Москва, без присутствия в офисе, полная удаленка, оборот порядка 15 млн в месяц. Приход товара большими партиями по импорту в среднем 1 раз в месяц, Продажи ежедневно, оформляются менеджерами в торговой базе, перегружаются в бухгалтерскую раз в месяц. Есть экспорт в среднем 1-2 отгрузки в месяц. Расчеты с клиентами только по безналу, кассы нет. 7 сотрудников. Как таковой ежедневной работы мало, платежки по аренде, зарплате, услугам связи, транспортным услугам, дивиденды, ежедневно подгрузка в базу движений по банку».

Собственно, в комментариях и обращают внимание на нюансы работы:

«Импорт. Это значит валютные платежи? Валютный контроль. Экспорт. Это ежемесячные отчеты ФТС. Кадры вы ведете? Первичку по закупкам вам вести, чтобы импорт правильно лёг по гтд. Подтверждение нулевой ставки. Решения и приказы на дивиденды. Требования по встречкам при таких оборотах будут обязательно. Возврат товара тоже будет. От 80 тыс. и выше».

Кто-то смотрит с точки зрения удаленки:

«Если удаленка полная, не меньше 50».

А кто-то сомневается в правильном соотношении заявленного и фактического:

«А вы уверены, что менеджеры правильно все проводят? Правильно формируются проводки по взаимозачёту между субсчетами 60/62? Что правильно договоры выбираются? Что остатки на складах правильные? А то сейчас скажете 50, а потом окажется что учёт весь кривой».

А кто-то пишут «не меньше 100». Правда, они могли не прочесть полностью вводную.

Коллеги, а вы что думаете?