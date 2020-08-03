Облагать налогом предлагают только вклады выше 5 млн. рублей

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ доход по банковским вкладам (депозитам) свыше 1 млн. рублей с 1 января 2021 года облагается налогом в размере 13 %.

Сегодня в Госдуму внесен законопроект № 1000006-7, который предусматривает более высокий размер вклада (5 миллионов рублей), который будет подпадать под налогообложение.

Авторы законопроекта, депутаты от ЛДПР, отмечают, что введение нового налога с доходов по вкладам свыше 1 млн. рублей в условиях кризиса затронет многих пенсионеров и лиц предпенсионного возраста, которые долгие годы копили на старость и разместили свои сбережения в банках для получения дополнительного дохода к пенсии, а также граждан среднего достатка, которые держат деньги на депозитах для улучшения в дальнейшем жилищных условий, покупки машины, обучения детей и других целей.

Введение нового налога может привести к оттоку вкладов из банков, переводу сбережений в иностранную валюту и хранению ее дома.

Предлагаемое введение с 1 января 2021 года налога на доходы по вкладам свыше 5 млн. рублей затронет только высоко обеспеченных граждан, что является социально справедливым, считают авторы проекта.