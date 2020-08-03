Люди считают, что у удаленщиков и офисных работников должны быть равные трудовые права

Больше двух третей россиян перешли на дистанционную работу во время пандемии, свидетельствуют результаты опроса, проеденного «Единой Россией».

92 % опрошенных уверены, что сотрудник на «удаленке» должен иметь те же права, что и работник офиса. 93 % респондентов отметили, что зарплату при переходе на дистанционную работу понижать нельзя. 90 % участников анкетирования считают, что во время дистанционной работы человек не должен быть на связи вне рабочего времени. Еще 91 % выступил за привлечение к работе в личное время только с согласия дистанционного сотрудника — при этом выполнение задач нужно оплачивать сверхурочно.

87 % опрошенных уверены, что сотрудник может работать на «удаленке» не только из дома, но и из любого удобного для него места, а 78 % — что работодатель должен оборудовать ему рабочее место.

Результаты исследования будут учитывать при подготовке второго пакета поправок в Трудовой кодекс.

«Данное исследование и полученные предложения от респондентов будут переданы Председателю партии Дмитрию Медведеву и в рабочую группу по внесению изменений в трудовое законодательство для дальнейшей проработки», — сказала председатель комиссии президиума генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова.

Напомним, в июне «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс о дистанционной работе. Законопроект приняли в первом чтении, готовятся поправки ко второму чтению.