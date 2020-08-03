Организация ничего не нарушила, а ей прилетают пени. Сразу жаловаться или есть варианты?

Очередной сбой у налоговиков. Ну, они это так объясняют. Прилетают пени, штрафы, хотя организация ничего не нарушила. Сразу жаловаться? Или стоит попробовать другие способы?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Обнаружили на лицевом счете нашей организации начисленные пени по НДС, всего-навсего 433 тыс.рублей. стали выяснять. С нашей стороны никаких нарушений нет. Написали письмо и смогли дозвониться в налоговую. Нам ответили, что это у них случился сбой программы, убрать руками они не могут, написали в техподдержку. Рекомендую обратить внимание, мы в Москве».

Вот что пишут в комментариях:

«У нас сегодня ФСС списал с р/сч недоимку и пени, по завышенному тарифу! Позвонили им, сказали сорри — программа глючит».

Или:

«Какой интересный сбой, не списывает а начисляет:-)».

Вот еще:

«А у нас наоборот. Ошибка в нашу сторону. Такой же порядок цифр. Уже год техподдержка исправить не может. Вот думаю, заявление на возврат написать чтоль, глядишь зашевелятся».

Кто-то недовольны работой московских налоговиков:

«Дозвониться невозможно, если дозвонишься, то хамят и бросают трубки, письма писать им бесполезно. Отправила заявление о зачете — сегодня ровно месяц, а воз и ныне там. Дистанционно решать с ними вопросы невозможно, только туда к ним на поклон идти...».

Кто-то сторонник решительных мер:

«О, эти пени, бессмысленные и беспощадные. Не ожидайте, пишите жалобу сразу на все уровни и сразу всеми способами дублируйте: почта, ТКС и налог.ру. Можете лично — к заму в налорг на прием. С жалобой сразу. Потому что спишут!!!!! И скажут, у нас так программа».

Как способ испортить отношения с налоговой инспекцийе. Еще кстати на кремлин.ру советуют писать.

У кого-то суммы совсем смешные:

«Я 315 руб. не могу отвоевать. Проще заплатить. Уже столько времени впустую».

А еще налоговики любят сваливать все на другой отдел:

«У меня была ситуация с НДФЛ. В налоговой в отделе урегулирования — у вас все нормально, а требование — это камеральный отдел прислал нам, чтобы мы направили. Камеральный — что за фигня, у вас все нормально, мы ничего не направляли. А вот требование пришло — нет, не мы, идите в урегулирование. Урегулирование — вот я вам печатаю из карточки — у вас все нормально. Ок. А почему в ЛК на налог.ру долг? А почему требование? Не знаем. А кто? ЛК — это не наша программа, мы ее не видим. А требование? Не знаем. А вот тут ФИО. Можно позвонить именно ему? Нет, он просто требование формирует. А почему оно сформировано, если вы сейчас сказали — нет задолженности. Не знаю, наверное сбой».

И снова предлагают жаловаться:

«Жалобу в Управление? Обычно помогает против всяких „сбоев“».

Но сначала, наверное стоит постараться к руководителю инспекции попасть. А потом уже прибегать к «тяжелой артиллерии».