Налоговые каникулы для вновь зарегистрированных ИП продлили еще на три года

Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ, дающий право регионам продлевать до 2023 года включительно режим налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Регионы получили возможность вводить налоговые каникулы (ставка 0% по УСН и ПСН) в 2015 году. Но с 2021 года эта возможность отменялась.

Теперь в Федеральный закон от 29.12.2014 № 477-ФЗ внесены поправки, которые продлили возможность налоговых каникул еще на три года — до 2023 года включительно.