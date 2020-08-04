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Работники в возрасте 40+ смогут уделить больше времени своему здоровью: 1 день в год

Недавно был принят Федеральный закон № 261-ФЗ от 31.07.2020, согласно которому работникам, достигшим возраста 40 лет, предоставляются дополнительные гарантии при прохождении диспансеризации.

Они получают право на освобождение от работы один день раз в год для прохождения диспансеризации с сохранением гарантий — места работы, должности и средней зарплаты.

Но следует иметь в виду, что в некоторых организациях работодателю может потребоваться справка медицинской организации как подтверждение диспансеризации конкретного работника — в случае, если это предусмотрено локальным нормативным актом.

В настоящее время получить освобождение от работы (с сохранением гарантий) для прохождения диспансеризации можно только на один день один раз в три года.

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Закон вступает в силу с 11 августа 2020.

Гарантии, описанные в законе, помогут выявить и предупредить заболевания работников на ранних стадиях, так как у них появится возможность систематически наблюдаться в медицинских организациях, отметили в Федерации профсоюзов.

ФНПР поддерживает принятие закона, который позволит работникам уделить больше времени своему здоровью.

Вместе с тем там напомнили, что Федерация неоднократно выступала против фиксированного количества дней для диспансеризации и предлагала свой вариант законопроекта, в котором время на прохождение диспансеризации с сохранением гарантий для работника не ограничено.

В случае если посещение медицинского учреждения занимает больше одного дня, работник не должен оставаться без оплаты, так как для кого-то это может оказаться решающим фактором отказа от медицинского наблюдения.

Но мнение ФНПР не было учтено.

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Напомним, что сотрудники-предпенсионеры и пенсионеры могут без потери места работы и заработной платы взять выходной для проверки здоровья на два дня в течение одного года.

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