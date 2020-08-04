Работники в возрасте 40+ смогут уделить больше времени своему здоровью: 1 день в год

Недавно был принят Федеральный закон № 261-ФЗ от 31.07.2020, согласно которому работникам, достигшим возраста 40 лет, предоставляются дополнительные гарантии при прохождении диспансеризации.

Они получают право на освобождение от работы один день раз в год для прохождения диспансеризации с сохранением гарантий — места работы, должности и средней зарплаты.

Но следует иметь в виду, что в некоторых организациях работодателю может потребоваться справка медицинской организации как подтверждение диспансеризации конкретного работника — в случае, если это предусмотрено локальным нормативным актом.

В настоящее время получить освобождение от работы (с сохранением гарантий) для прохождения диспансеризации можно только на один день один раз в три года.