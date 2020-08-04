Новый шедевр от налоговиков: просят вне рамок подтвердить право на льготу по НДС

Очередное требование от налоговиков. Уже даже не странное. Скорее, удивительное. Теперь вне рамок просят подтвердить право на льготы по НДС и не только.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Давно не видел тут шедевральных требований от ИФНС. Восстанавливаю эту вселенскую несправедливость. Льготы = конкретные сделки. Как вам такое, товарищи бухгалтеры?».

Вот само требование:

Еще резанула формулировка «в связи с вне рамок налоговых проверок». И, кстати, тут они не требуют, а просят.

А вот что пишут в комментариях:

«Ой, и что на вот это вот отвечать?».

Автор поста отвечает:

«Не вижу конкретную сделку, уважаемый налоговый орган. И просить уточнить, что они имели в виду».

Кто-то интересуется:

«Когда же закончится маразм ИФНС?».

На это ответили:

«Пока будут бухгалтеры, которые на такую хрень будут вестись и документы отсылать».

Вот еще поделились:

«По НДС мне такие приходят каждый квартал. Я копирую один и тот же ответ со ссылкой на решение ВС и все на этом до следующего требования».

И:

«Тоже так делаем по необлагаемому обороту уже года 4».

Подытожим фразой одного из коментаторов: «то ли еще будет».