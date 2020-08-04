Новый шедевр от налоговиков: просят вне рамок подтвердить право на льготу по НДС

Очередное требование от налоговиков. Уже даже не странное. Скорее, удивительное. Теперь вне рамок просят подтвердить право на льготы по НДС и не только.
Поделились в «Красном уголке бухгалтера».
«Давно не видел тут шедевральных требований от ИФНС. Восстанавливаю эту вселенскую несправедливость. Льготы = конкретные сделки. Как вам такое, товарищи бухгалтеры?».
Вот само требование:
Еще резанула формулировка «в связи с вне рамок налоговых проверок». И, кстати, тут они не требуют, а просят.
А вот что пишут в комментариях:
«Ой, и что на вот это вот отвечать?».
Автор поста отвечает:
«Не вижу конкретную сделку, уважаемый налоговый орган. И просить уточнить, что они имели в виду».
Кто-то интересуется:
«Когда же закончится маразм ИФНС?».
На это ответили:
«Пока будут бухгалтеры, которые на такую хрень будут вестись и документы отсылать».
Вот еще поделились:
«По НДС мне такие приходят каждый квартал. Я копирую один и тот же ответ со ссылкой на решение ВС и все на этом до следующего требования».
И:
«Тоже так делаем по необлагаемому обороту уже года 4».
Подытожим фразой одного из коментаторов: «то ли еще будет».