Хотите получать смски от налоговиков? Заполните новую форму согласия на информирование о наличии недоимки

ФНС утвердила форму согласия налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента на информирование о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам.

Налоговые органы вправе информировать юрлиц и граждан посредством СМС-сообщений и (или) электронной почты и (или) иными способами, не чаще одного раза в квартал при условии получения их согласия на такое информирование в письменной форме. Такая возможность была введена Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ.

В форме согласия указывается наименование и ИНН организации или Ф. И. О. физлица с указанием его паспортных данных, а также даты и места рождения. Кроме того заполняется поле с номером телефона и адресом электронной почты, на которые в будет приходить информирование о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам и процентам (п. 7 ст. 31 Налогового кодекса).

Юридические лица направляют согласие в свою территориальную налоговую, а физические лица могут его направить в любой налоговый орган, кроме специализированных.

Приказ ФНС от 6 июля 2020 г. № ЕД-7-8/423@ вступит в силу с 1 декабря 2020 года.