Налоговики требуют от НКО объяснить отсутствие доходов. Которых у нее никогда не было

Требование от налоговиков. К НКО на УСН, доходов нет. Собственно, о том и требование — почему нулевые показатели.
Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«Вопрос: НКО, по факту общественное движение, сдала декларацию по УСН, доходов нет, только расходы в отчёте о целевом использовании отражены. Прилетело требование, почему сдано с нулевыми показателями. Был такой опыт? Что отвечали?».
Ниже в комментариях автор уточняет:
«Все годы существования не было доходов, не спрашивали, а тут чего вдруг».
В комментариях пишут следующее:
«Мы так и отвечали, что коммерческой деятельности не было».
Вообще, это же некоммерческая организация. Она не обязана прибыль получать.
Еще мнение:
«Они, похоже, в этом сезоне трясут буквально всех. Нас, неожиданно, тоже, хотя до этого лет 10 с однотипными вопросами не вызывали на комиссию, и тут вот вдруг. Говорят, мол, им там велели развести максимальную активность».
Кто-то недоумевает:
«Так поступления же в приложении, по датам».
Собственно, это автору и советуют ответить налоговикам.
Вообще, очень странно, что трясут некоммерку. У них по уставу получение прибыли не является целью существования.