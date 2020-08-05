Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Налоговики требуют от НКО объяснить отсутствие доходов. Которых у нее никогда не было

Требование от налоговиков. К НКО на УСН, доходов нет. Собственно, о том и требование — почему нулевые показатели.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Вопрос: НКО, по факту общественное движение, сдала декларацию по УСН, доходов нет, только расходы в отчёте о целевом использовании отражены. Прилетело требование, почему сдано с нулевыми показателями. Был такой опыт? Что отвечали?».

Ниже в комментариях автор уточняет:

«Все годы существования не было доходов, не спрашивали, а тут чего вдруг».

В комментариях пишут следующее:

«Мы так и отвечали, что коммерческой деятельности не было».

Вообще, это же некоммерческая организация. Она не обязана прибыль получать.

Еще мнение:

«Они, похоже, в этом сезоне трясут буквально всех. Нас, неожиданно, тоже, хотя до этого лет 10 с однотипными вопросами не вызывали на комиссию, и тут вот вдруг. Говорят, мол, им там велели развести максимальную активность».

Кто-то недоумевает:

«Так поступления же в приложении, по датам».

Собственно, это автору и советуют ответить налоговикам.

Вообще, очень странно, что трясут некоммерку. У них по уставу получение прибыли не является целью существования.

📌 Реклама
Отключить

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама
Отключить