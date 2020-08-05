Магазины штрафуют за отсутствие масок у покупателей

После очередного совещания Путина по эпидситуации вновь началось яростное отслеживание исполнения масочного режима. Начали и штрафовать.

Обсуждают в «Красном уголке бухгалтера».

«По Москве пошла новая волна проверок масочного режима в магазинах. Говорят о персональных штрафах для продавцов обслуживших покупателей без масок (50000) и на магазины от 100000 и закрытии. Кто-нибудь попал под эту волну? Перечитал все постановления мера, ни где не нашел ответственности продавцов и магазинов за покупателей без масок! Обязанность носить маски в торговых объектах есть в п. 9.4 Указа 55-ум от 7.05.20, но там контроль возложен на должостгых лиц МВД совместно с Депортаментом торговли. На основании чего штрафуют? В каком документе этот контроль воложили на торговые точки? Есть п. 9 в Приложении № 1 Распоряжения Департамента торговли и услуг г. Москвы о запрете входа на предприятие лиц без масок и перчаток и обеспечении контроля за их ношение в течении всего времени нахождения на предприятии. Но там штрафные санкции не предусмотрены».

Вот что пишут в комментариях:

«Видимо, МВД и Депторг, как это бывает, переложил все это на того, кого проще оштрафовать. Были же случаи, когда в магазин не впускали покупателя, если он без маски и перчаток. Типа, силами работников магазина держать осаду».

Хотя бывало такое, что работники не рисковали идти против посетителей двух метров ростом и ста пятидесяти кило весом.

Вот что об этом пишет автор:

«К сожалению, много кто уходит предварительно вылив ушат грязи и пока не выговориться не подпускает к кассе других покупателей. Девочки уже коньяк к закрытию требуют для успокоения нервов».

Вот еще мнение:

«Ну правильные люди вложили большие деньги в производство масок... А тут и цены на них упали, и народ на них подзабил :-). Ну надо же как-то инвестиции отбивать! И корыто бюджетное пополнить. Так что „граждане, отнеситесь с пониманием“».

А это вообще что-то с чем-то:

«Последнее дни в Москве действительно шухер. Сегодня в ресторане принести перчатки, попросили надеть».

А вот это сегодня с утра автор поста добавил как итог:

«Как итог обсуждения: Если я правильно понял, есть 114-е Распоряжение Департамента торговли, которое регламентирует обязанности торговых точек. И в п. 9 приложения 1 к этому постановлению идет запрет на посещение без масок и перчаток этих объектов, а также нахождение в них в течении всего времени. К нему, 7 мая, внесли измненения в 40 указ мэра Москвы, расширяющий полномочия Департамента торговли. В итоге, за вход в магазин и нахождение в нем без масок и перчаток, магазин попадает на статью КОАП. Продавцы попадают под штраф как должостные лица предприятия штраф на само предприятие! В общем, снова мы в пятой точке и ждет нас голубой меховой зверек на шубу».

Ну а что, не так давно уже обещали ношение масок до февраля.