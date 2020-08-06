Нужно ли оформить обособленное, и куда платить налоги?

Компания по одному адресу, офис по другому, оба места в МО. Оформлять обособленное, или что-то еще придумать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Если ООО имеет юрадрес МО, г. Домодедово, а шоу-рум и офис в МО, Ленинский район, что нужно делать: регистрировать обособленное подразделение в налоговой по фактическому адресу? Куда платить налоги и сдавать отчетность? (ООО месяц от роду, деятельности пока нет)».

Далее поясняют, что шоу-рум у ООО не в аренде. У директора статус ИП, ему он принадлежит. Странно что не хотят оформить аренду, если там у них рабочие места.

С учетом всех вводных, в комментариях пишут:

«Раз есть рабочие места, надо делать обособленное подразделение, но без договора аренды этого не сделать. Так что сидите пока тихо».

Ниже выясняют, что обособленное открыть можно и без аренды, потому решили просто сидеть тихо.

На вопрос, где оформлены сотрудники, по какому адресу, автор пишет:

«Пока нет договоров. ООО только открыли. На днях буду делать договоры. В уставных документах видела запись: местонахождение организации и хранение документов г. Домодедово. Может и сотрудников там оформить. Правда, это квартира шефа».

На это ответили, что квартира шефа вряд ли подойдет для оформления сотрудников.

Кто-то делится, как у них все сделано:

«У нас ООО в Московской области, ОП в Москве (без баланса и р/сч) НДФЛ плачу в МО и Москву по месту работы сотрудников. И Прибыль делю. Декларации по НДФЛ и налогу на прибыль и в МО и в Москву. Остальное в МО по месту ООО».

Вообще, если ИП, по сути, «свое», почему бы не сделать аренду и обособленное?