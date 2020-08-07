Хотят узнать реквизиты у контрагента. Но не хотят у него спрашивать

Как можно узнать банковские реквизиты контрагента, не спрашивая их у него?
Такой вот вопрос задают в «Красном уголке бухгалтера».
«Как и где, минуя самого контрагента, узнать его реквизиты (банк и р/сч). Есть только старые данные. Хотим им вернуть переплату, как сюрприз».
В комментариях большинство усомнилось, для этих ли целей спрашивают.
«Вообще-то так не делается. Запросите письмо на фирменном бланке, там они укажут свои реквизиты».
Другой вариант:
«Вернуть долг-сюрприз? Запросите реквизиты,иначе Ваш „сюрприз“ рискует увеличиться в 2 раза».
Кто-то предполагает такое:
«Мне одной кажется, что реквизиты нужны, чтобы не долг вернуть, а исполнительный лист отнести? Но дела это не меняет, единственный вариант озвучен выше — запросить счёт на их продукцию от какой-то компании».
Вообще, если есть исполнительный лист, то можно его в налоговую подать, там дадут информацию обо всех счетах.
Вот еще советуют:
«Попросите, чтобы кто-то третий запросил у них счет для себя (который не будет оплачиваться потом, но вы будете знать реквизиты)».
Подытожим:
«Ну так верните на те реквизиты, откуда приходили деньги. И для вас и для них будет сюрприз. Для вас, если деньги вернуться и реквизиты окажутся не верными, для них, если они все — таки получат от вас деньги»
В общем, странная ситуация.