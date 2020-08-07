Хотят узнать реквизиты у контрагента. Но не хотят у него спрашивать

Как можно узнать банковские реквизиты контрагента, не спрашивая их у него?

Такой вот вопрос задают в «Красном уголке бухгалтера».

«Как и где, минуя самого контрагента, узнать его реквизиты (банк и р/сч). Есть только старые данные. Хотим им вернуть переплату, как сюрприз».

В комментариях большинство усомнилось, для этих ли целей спрашивают.

«Вообще-то так не делается. Запросите письмо на фирменном бланке, там они укажут свои реквизиты».

Другой вариант:

«Вернуть долг-сюрприз? Запросите реквизиты,иначе Ваш „сюрприз“ рискует увеличиться в 2 раза».

Кто-то предполагает такое:

«Мне одной кажется, что реквизиты нужны, чтобы не долг вернуть, а исполнительный лист отнести? Но дела это не меняет, единственный вариант озвучен выше — запросить счёт на их продукцию от какой-то компании».

Вообще, если есть исполнительный лист, то можно его в налоговую подать, там дадут информацию обо всех счетах.

Вот еще советуют:

«Попросите, чтобы кто-то третий запросил у них счет для себя (который не будет оплачиваться потом, но вы будете знать реквизиты)».

Подытожим:

«Ну так верните на те реквизиты, откуда приходили деньги. И для вас и для них будет сюрприз. Для вас, если деньги вернуться и реквизиты окажутся не верными, для них, если они все — таки получат от вас деньги»

В общем, странная ситуация.