На «Клерк» зачем-то платно подписались 100 юзеров

У нас событие: на наш флагманский проект «Клерк.Премиум» оформлено уже 100 подписок.

Да, платных. «Но „Клерк“ же бесплатный, мы же не „Актион“, ужас-ужас, кругом одни капиталисты!». Спокойно, рассказываем.

Читать наши молниеносные новости и полезные статьи вы по-прежнему можете бесплатно.

Но если хотите очень выгодно сэкономить на онлайн-обучении и других полезных штуках для работы, получить сертификат ИПБ и избавиться от рекламы на всем портале — велком в «Клерк.Премиум».

Как сейчас модно говорит: пожалуй, это самый выгодный способ повышения профуровня бухгалтеров.

Доказываем на цифрах

Сейчас однодневный семинар стоит порядка 10 тысяч рублей, онлайн-курсы — тоже от 10 тысяч, в среднем.

Так вот наш Премиум на ГОД стоит меньше, чем один недорогой курс у конкурентов.

Что входит в «Клерк.Премиум»

Обучение для бухгалтеров, ИП и директоров

Постоянно пополняющаяся коллекция онлайн-курсов Центра обучения «Клерка». Сейчас их уже порядка 15. Мы постоянно снимаем новые;

Записи всех вебинаров на «Клерке» в день выхода;

Расширенная библиотека методических материалов.

Пройдя наши курсы, вы можете получить два сертификата: один от ЦОКа и второй — от ИПБ России.

Инструменты для работы

Их будет много. Из самого ближайшего — откроем подписчикам систему проверки контрагентов и мониторинг данных Росстатат (будете знать, какие именно отчеты обязана сдавать ваша компания в статистику).

Отключение рекламы на «Клерке»

Больше никакой рекламы на сайте при чтении важных новостей и статей. Мы заблокируем показ объявлений.