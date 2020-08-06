Общероссийский народный фронт предложил временно освободить от НДФЛ продажу квартир экономкласса

Граждан, которые продают в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты подоходного налога. С такой инициативой Общероссийский народный фронт обратился в Минэкономразвития и Минстрой.

От уплаты НДФЛ необходимо освободить россиян, которые в этом же году купят другое жилье на первичном рынке или в течение года с момента продажи приобретут квартиру с использованием льготных программ, говорится в письме, с которым ознакомились «Известия». Речь идет о субсидированной под 6,5% годовых ипотеке на новостройки, а также льготных кредитах для военнослужащих, врачей, учителей и т.д.

«Так, с одной стороны, поддержку получат люди, которые стремятся улучшить жилищные условия, с другой стороны, мера не приведет к крупным выпадающим доходам бюджета», — уточнил автор инициативы, директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин.

При реализации жилья стоимостью более 1 млн рублей граждане должны платить подоходный налог от полученной прибыли (13%). НДФЛ взимается с разницы между стоимостью, по которой приобреталась квартира, и ее продажи.

Сегодня, чтобы не платить налог, нужно подождать с реализацией жилья пять лет. Это касается тех объектов, право собственности на которые появилось после 1 января 2016-го. По квартирам, которые были оформлены до 1 января 2016-го, этот срок составлял три года.

Минэкономразвития и Минстрой отправили инициативу в Минфин. Потому что предложение находится не в их компетенции.