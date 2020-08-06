У крупнейшего производителя батарей идут обыски. Его подозревают в незаконном возмещении НДС

В офисах группы компаний Forte, одного из из лидеров на рынке теплового оборудования, идут обыски.

Следственные действия проводят совместно сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ совместно с ФНС, сообщил источник РБК.

Налоговики подозревают компании, входящие в группу Forte, не только в неуплате НДС, но и в возмещении НДС, который фактически не был уплачен. Сумма возмещенного НДС превысила 800 млн руб. в результате «налоговые поступления от деятельности группы имеют отрицательные показатели» при обороте, который оценивается в 40 млрд руб.

Как рассказал собеседник РБК, схема работы на рынке лома может быть следующей: на этапе скупки лома в заготовительных пунктах лом фактически приобретается без НДС, а при дальнейшей реализации обязанность по уплате налогов перекладывается на покупателя (налогового агента). «Как только по документам лом перестает быть ломом, уплата НДС осуществляется в общем порядке. Недобросовестные компании встраивают в цепочку поставщиков технические фирмы, осуществляющие только на бумаге отгрузку полуфабрикатов, подлежащие обложению НДС. Таким образом они пытаются уйти от обязанностей налогового агента, а кроме того сформировать вычет по НДС уменьшив тем самым собственные налоговые обязательства», — отметил он.

Ранее налоговики выдвинули похожие претензии одному из крупнейших переработчиков лома — компании «Роскат» сумма на общую сумму около 2 млрд. руб.