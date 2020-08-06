Роструд создает систему трудоустройства с использованием искусственного интеллекта

Роструд на основе общероссийской базы вакансий «Работа в России» умный рекомендательный сервис с использованием искусственного интеллекта и технологий обработки и анализа «больших данных».

Также будут разработаны инструменты анализа рынка труда с учетом движения рабочей силы и разных форм занятости, пишут «Ведомости». Бюджет — 147,5 млн руб. в 2021 г. Сервис будет предлагать соискателям подходящие вакансии, а службам занятости и работодателям — подходящих кандидатов.

Роструд предлагает включить эту разработку в паспорт федерального проекта «Искусственный интеллект». Минкомсвязи формирует паспорт проекта «Искусственный интеллект» и занимается инвентаризацией ведомственных проектов по внедрению ИИ, отметил представитель министерства. Нужна объективная картина готовности ведомств и отраслей к внедрению ИИ, пояснил он.

Рекомендательный сервис — только часть многофункциональной платформы «Работа в России», на которую в 2019–2024 гг. планируется потратить 831 млн руб. (по проекту «Цифровое государственное управление», входящему в «Цифровую экономику»). На платформе будут и аналитика рынка труда, и справочники компетенций, и функции оценки квалификаций, и запись на стажировки, и т. п. Предполагается, что к началу 2025 г. платформой будет пользоваться 4,5 млн человек.