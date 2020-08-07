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Стоит ли подавать уточненку, если сроки по камералке вышли?

Налоговики хотят уточненную декларацию, поскольку была камеральная проверка, сроки по которой все уже прошли. Стоит им ее давать?

Выясняют в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришло уведомление о вызове налогоплательщика по вопросу пояснения расхождения в 6-НДФЛ за 2018 год в первом разделе (ошибка в начислении дохода, указали за квартал, а не с начала года). Но!!! Суть в том, что ребята решили залезть в Камеральную проверку 6-НДФЛ за 2018 год, так как прохлопали ушами нашу поданную уточненную декларацию, сроки которой уже прошли, соответственно просят подать вторую уточненку с новым сроком проверки. Было у кого такое? Как решали вопрос?».

А вот само уведомление:

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Вот что посоветовали в комментариях:

«Не надо идти им на уступки. Они вам навстречу точно не пойдут».

Вот еще:

«Письменного пояснения будет достаточно. Никуда ходить не надо».

Иными словами, если сдать им уточненку, срок камеральной проверки начинает течь по-новой. И опять могут запрашивать пояснения и требовать документы. Оно надо?

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