СЗВ-ТД можно отправить через специальный сервис ПФР. Но потом все равно надо сдать отчет на бумаге

На сайте ПФР для подготовки отчетности по форме СЗВ-ТД реализован сервис «Загрузить проект отчетности».

Он создан для работодателей, представляющих сведения на бумажном носителе, с численностью сотрудников до 25 человек.

Чтобы им воспользоваться, страхователю нужно ввести свой регистрационный номер и ИНН. Далее следует загрузить заранее подготовленный файл с отчетностью, которая будет передана в информационную систему ПФР со статусом «Черновик».

Важно, что при этом загруженные сведения пройдут форматно-логический контроль. Затем их можно распечатать.

ПФР сообщает, что загрузка отчета по форме СЗВ-ТД позволяет сохранить данный проект в ПФР, но не отменяет представление отчетности в бумажном виде.

Датой приема отчета будет являться день его регистрации в территориальном органе ПФР на бумажном носителе.