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Предрейсовые медосмотры работников будут проводить дистанционно

На федеральном портале опубликован проект поправок в статью 213 ТК, которая регулирует медицинские осмотры некоторых категорий работников.

Речь идет о предсменных, предрейсовых медицинских осмотрах.

Дело в том, что планируется проведение автоматизированного дистанционного предрейсового и послерейсового медицинского контроля водителей, а также предрейсового технического контроля транспортных средств.

В этой связи в ТК вносятся соответствующие изменения.

Изменения предусматривают, что допускается проведение предсменных, предрейсовых медосмотров, проводимых перед началом рабочего дня (смены, рейса), а также послесменных, послерейсовых медосмотров, проводимых по окончании рабочего дня (смены, рейса), с использованием технических средств, в том числе медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния здоровья работников.

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В случае проведения указанных обязательных медосмотров с использованием технических средств в отношении работника должно осуществляться регулярное проведение химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

При этом применение технических средств, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья, не отменяет традиционных предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медосмотров и является правом работодателя.

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