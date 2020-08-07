Предрейсовые медосмотры работников будут проводить дистанционно

На федеральном портале опубликован проект поправок в статью 213 ТК, которая регулирует медицинские осмотры некоторых категорий работников.

Речь идет о предсменных, предрейсовых медицинских осмотрах.

Дело в том, что планируется проведение автоматизированного дистанционного предрейсового и послерейсового медицинского контроля водителей, а также предрейсового технического контроля транспортных средств.

В этой связи в ТК вносятся соответствующие изменения.

Изменения предусматривают, что допускается проведение предсменных, предрейсовых медосмотров, проводимых перед началом рабочего дня (смены, рейса), а также послесменных, послерейсовых медосмотров, проводимых по окончании рабочего дня (смены, рейса), с использованием технических средств, в том числе медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния здоровья работников.