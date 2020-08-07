Так ли просто уволить сотрудника, который приходит на работу пьяным?

Сотрудник появился на работе пьяный, а потом и вовсе пропал. Что с ним делать? Как его уволить? И стоит ли увольнять?

Спрашивают в «Красном уголе бухгалтера».

«Сотрудник вышел на работу пьяный. Был отстранён. Просто уехал и все. Директор говорит уволить по статье (неоднократно случаи были). Уволить не проблема, проблема как быть в выплатой зарплаты, компенсации отпуска, если сотрудник пропал и на связь не выходит. Где его искать? Как с деньгами быть его? Приказ уже есть».

Вопрос, правда, скорее к кадровикам, нежели к бухгалтерам. Но смогли помочь и тут.

Вот что ответили:

«Напишите ему СМС, что хотите денег выплатить. Должно сработать, если не в запое. Приедет, подпишет всё и тогда выплатите».

Вот еще совет:

«Если наличкой, то депонирование, когда объявится выплатить по заявлению. И письмо заказное „ждём, мечтаем дать кучу денег“. Механизм примерно, как с неполучением трудовой при увольнении».

Еще крайне рекомендуют не увольнять:

«Не уволите его так просто, как желает директор. Завтра он принесёт больничный, а вы его уволили. Для начала напишите ему письмо о его розыске, создайте комиссию об установлении отсутствия на рабочем месте. Потом ждите его возвращения. Вернётся — обсуждайте с ним ваше расставание. Но ни в коем случае не увольняйте сейчас, потом проблем обретёте».

Вот еще:

«С выплатой проблемы нет. Получаете наличные деньги с р/счета, три дня в кассе, на третий день сдаёте не полученную з/п на депонент. А вот с увольнением может возникнуть проблема: за пьянку Вы его уволить не можете, т.к. нет медицинского освидетельствования, за прогул уволить не можете пока от него нет письменного объяснения».

Подытожим:

«Создать комиссию и составить акт о выходе в нетрезвом виде, поставить невыходы. Актировать каждый невыход. Кажется 3 раза хватает для увольнения Обязательно отправить телеграмму на дом.адрес и взять ее заверенную копию... И так 3 раза Приходите мол и объясните почему вас нет... И консультируйтесь с юристами! у друзей так алкаш долго гулял, они ему ничего не слали, актов не составляли:-( а просто уволили... Типа за прогул... Так у него жена юристом оказалась — подал в суд и суд на работе восстановил и выплатить з/пл чуть ли не за полгода присудил...».

Вот так вот. Сотрудник приходит пьяный, а его еще и не уволить так просто.