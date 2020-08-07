Налоговикам не понравилась высокая доля вычетов по НДС. Требуют пояснений

Налоговики требуют пояснить высокую долю вычетов по НДС. За первый и второй квартал этого года. Многие не понимают, чего они от них хотят.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Не могу не поделиться. Сегодня получили требование о предоставлении пояснений причин высокой доли вычетов по НДС в первом и втором кварталах 2020 года. Клининг. Вычеты за первый — 15.77% от начисленного. Вычеты за второй — 37.5%. От нас хотят все 100%?».

А вот что пишут в комментариях:

«Объясните почему: было мало продаж по сравнению с закупкой. Закупались товары на кредитные средства и т. Д, закупались товары в одном периоде — продавались в следующем».

Также пишут про «оптимальный» процент вычетов для клининга:

«Безопасная доля вычета, именно для клининга — 35%».

Вот еще советуют:

«Безопасная доля вычета, именно для клининга — 35%».

А вот поделились:

«У нас с недавнего времени босс нанял налоговых юристов. Они в ответ на такой запрос написали что-то вроде „идите лесом, не ваше дело“, только на правильном юридическом языке со ссылкой на нормативную базу. Текст письма не сохранила, а жаль:-). Хотя, честно признаюсь, раньше я объяснялась, расписывала причины и т.д.».

Да, такой ответ многим пригодился бы.