Вылетел первый рейс в Анталью. Свободных мест нет

В Анталью вылетел первый рейс с туристами из России после возобновления авиасообщения с Турцией.

«Рейс FV 5855 выполняется из Москвы в Анталью на воздушном судне Boeing 747. Авиакомпания является мировым лидером по эксплуатации воздушных судов данного типа», — сообщил пресс-секретарь авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.

Он также уточнил, что рейс выполняется по совместной с оператором «Библио-Глобус» программе полетов на популярные туристические направления. Загрузка рейса на вечер 9 августа была полной, а именно реализованы билеты на все 510 мест экономического класса и 12 бизнес-класса.

На «Клерке» недавно писали, что туристы из Беларуси жаловались на ухудшение качества отдыха в Турции.

По материалам «ТАСС».