И швец, и жнец, и тыжбухгалтер

Бухгалтер, в ипостаси «тыжбухгалтер» — универсальный специалист, который может вообще все. Особенно, в понимании работодателя.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, расскажите, что вам, как бухгалтерам приходится совмещать по работе? Сейчас стали встречатся вакансии. Бухгалтер ладно КДП должен вести, вплоть до рекрутинга доходит в некоторых вакансиях. Это норма теперь?».

Ну, в небольших компаниях еще больше бывает обязанностей на одного.

Вот что пишут в комментариях:

«Что я совмещала будучи главным бухгалтером — кадры, финансовый учет просто по умолчанию. В случае необходимости и договор составить, и составленный поправить. „Ты ж бухгалтер“».

Кто-то добавляет:

«А еще за юриста, иногда за программиста и т. п.».

А вот кто-то делится личным опытом:

«Я сказала, что буду совмещать за деньги. Сумма не устроила руководство, договорились, что за определенную стоимость привожу в порядок и передаю специалисту по кадрам, которая сейчас курс месячный по кадрам закончила».

Вот еще:

«Да, кадры, фин. учет и анализ, составление договоров и юридический анализ договоров, подбор и подготовка документов для судов, написание ТЗ для программистов, АХО. Взаимодействие с ОБЭП, налоговыми, даже УБОП и ФСБ. Что ли мне ещё делать? Осталось с Интерполом поякшаться и с ООН. Ага, основной довод „ты ж бухгалтер“».

И еще:

«Найм сотрудников — да, было. Нанимала закупщиков и продажников, первый этап. Бухгалтеров, естественно, тоже. Впрочем... Я бы и директора наняла».

А кому-то просто все интересно:

«Бухгалтерский учёт, кадры, финансовый учёт, управленческий учёт. Чуть-чуть правоведение. Как-то так. Но мой случай исключение из правил, наверно. Никто не заставлял, просто мне лично очень было интересно и обучалась на всех курсах какие мне попадались. Главное кем в дальнейшем человек видит себя».

Вот еще мнение:

«За юриста, экономиста, кадровика, и рекрутинг тоже. И да, забыли кассира. И все это сделай за 3 копейки».

Коллеги, а какие должности приходилось совмещать вам?