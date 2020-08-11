Налоговики требуют документы по нескольким поставщикам, хотя проверяют одного. Что им дать?

Очередное требование налоговиков. Проверяют одного контрагента, а документы требуют еще по нескольким. Что им вообще предоставлять?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришло требование. Статья 93 и п.1 статьи 93.1 одновременно. Пишут, что проверяют поставщика „И“. Но при этом, хотят увидеть документы не только по нему, но и по поставщикам „О“, „А“, „Ф“, „К“. Как думаете, могу я им прислать только по „И“? И что писать про всех остальных в этом списке тогда? Или я не права, и надо прям вот все-все что они хотят им дать?».

Вот что советуют в комментариях:

«Написать,что на основании статей (номера списать из письма) направляем вам следующие документы по контрагенту „И“. Что касается контрагентов „остальные буквы“, то так же просим вас направить в наш адрес соответствующие требования. Как-то так».

Кто-то уточняет у автора:

«В Требовании должно быть написано, вне рамок налоговых проверок, или встречая проверка, или камеральная проверка НДС за такой-то период. Что именно у вас?».

Автор отвечает:

«Истребование документов по „И“ в связи с камеральной проверкой НДС за 2 квартал 2019 г.».

Вот что ей посоветовали:

«Налоговая нашла разрывы по НДС и возможно, проверяют не вас, а ваших контрагентов. Статья 93 очень размыта. Если бы налоговая ссылались на ст 88, то можно было ответить, что сроки прошли. Но по ст. 93 налоговая может запросить, что угодно, ограничений нет. И пока четкой судебной практики нет. Если объем большой, запросите продление сроков или отвечайте частями, с указанием Ответ 1 на Требование..., Ответ 2...»

И немного погодя:

«Если бы налоговую интересовала конкретная сделка, они бы ссылались на п. 2 ст. 93. Мне такое же требование пришло, в нем запрос по 6-ти контрагентам. Я буду предоставлять. Ничего страшного, если что-то забуду предоставить, главное не игнорировать».

В общем, предоставлять все равно придется.