Как перевести работника на удаленку

Работодатели могут перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором.

«Да, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности», — ответили в министерстве на вопрос РИА Новости о возможности перехода на удаленную работу, если изначально это не предусматривалось трудовым договором.

В Минтруде пояснили, что работодатель должен издать соответствующий приказ. В нем должны быть отражены условия работы: время начала и окончания, продолжительность рабочего дня и другие условия, если это необходимо.

Из-за коронавируса работник и работодатель могут обменяться электронными образцами документов, но впоследствии оформить их в установленном порядке.