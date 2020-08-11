Суперкраткая вакансия, ищут бухгалтера. Бывает ли еще короче?

Краткость, как известно, сестра таланта. А для журналиста, порой — враг гонорара. Но вот когда кратко пишут вакансии, это вызывает больше вопросов чем ответов.

Вот такая вакансия сегодня появилась в «Красном уголке бухгалтера»:

«Ищу бухгалтера — ООО, Москва».

И все, это вся вакансия. Или это не вакансия? Хотя некоторые подписчики стали оставлять контакты.

Вот что пишут в комментариях:

«Да здесь бухгалтеров тыщи! И практически все в ООО».

ООО это вообще самая распространенная форма коммерческих компаний.

Кто-то пишет, что:

«Краткость сестра таланта».

А кто-то шутит:

«Ищу работодателя — бухгалтер, Москва».

Или:

«Ищу зарплату, работу не предлагать».

Вот еще:

«И я ищу работодателя. Нижний Новгород».

И это тоже:

«Фоторобот имеется? Особые приметы?».

Вполне возможно, от автора поста это был такой намек пообщаться в личке. Некоторые в личку и обратились, но чем дело закончилось — увы, нам неведомо.