Суперкраткая вакансия, ищут бухгалтера. Бывает ли еще короче?

Краткость, как известно, сестра таланта. А для журналиста, порой — враг гонорара. Но вот когда кратко пишут вакансии, это вызывает больше вопросов чем ответов.
Вот такая вакансия сегодня появилась в «Красном уголке бухгалтера»:
«Ищу бухгалтера — ООО, Москва».
И все, это вся вакансия. Или это не вакансия? Хотя некоторые подписчики стали оставлять контакты.
Вот что пишут в комментариях:
«Да здесь бухгалтеров тыщи! И практически все в ООО».
ООО это вообще самая распространенная форма коммерческих компаний.
Кто-то пишет, что:
«Краткость сестра таланта».
А кто-то шутит:
«Ищу работодателя — бухгалтер, Москва».
Или:
«Ищу зарплату, работу не предлагать».
Вот еще:
«И я ищу работодателя. Нижний Новгород».
И это тоже:
«Фоторобот имеется? Особые приметы?».
Вполне возможно, от автора поста это был такой намек пообщаться в личке. Некоторые в личку и обратились, но чем дело закончилось — увы, нам неведомо.