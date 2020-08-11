Сериал про Берту Сергеевну: новый проект стартует на «Клерке»

Признавайтесь, смотрите сериалы? А про главбухов? Мы запускаем именно такой!

Мы ведь на «Клерке» тоже иногда смотрим сериалы. А иногда их еще и создаем: так и появилась история про Берту Сергеевну.

Берта Сергеевна — главбух компании «Агор и партнеры». Ее историю мы начали с заявления об увольнении. До него она работала в «Агоре» четыре года — и всё время воевала с генеральным. За прогресс.

Всё дело в том, что наша героиня — современный бухгалтер, который хочет работать с современными программами и сервисами, а не со счетами и калькулятором. Она любопытна, активна, может постоять за себя — поэтому и ее история неоднозначная.

Есть только одно «но»: сериал пока придется читать, а не смотреть. Но мы с «БухСофтом» (создателями истории Берты) над этим работаем :)