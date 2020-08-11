Налоговики хотят сведения о бывшем сотруднике, особенно о рабочих часах. Что это значит?

Налоговики присылают требование по рабочим часам бывшего сотрудника. Вполне возможно, проверяют его на предмет директорства/участия в других компаниях.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Думал, что знаю о требованиях всё, но как оказывается... Прилетело сегодня требование о представлении документов (информации) вне рамок налоговых проверок, чего хотят: информацию трёхлетней давности на бывшего работника (от трудового договора до табелей, характеристику) касающихся деятельности третьего лица, с которым не работали. Кто-нибудь может разъяснить — что это, так как налоговая сказала, что проверяют рабочие часы (опять же не их прерогатива)? При этом, их не интересует денежная сторона вопроса».

В комментариях прямо негодуют:

«Чушь полная! Это не их компетенция. Вообще, ощущение, что это спам какой-то».

На что автор отвечает:

«В том то и дело, что не спам — я звонил запрашивающим (другой регион) они подтвердили, я про часы с их слов написал. Директор сказал — отправляйте что есть...».

Вот еще пишут:

«Вне рамок запрашивается инфо/документы относительно конкретной сделки с контрагентом, а не любой спам».

А вот что предполагают:

«С большой долей вероятности налоговая хочет получить доказательства того, что этот работник не мог быть параллельно директором какой-либо однодневки. Вы можете сослаться на закон о защите персональных данных. Но налоговая все равно оштрафует. Посмотрите Постановление ВС РФ от 26.04.19 № 9-АД19-10».

А вот что пишет сам автор насчет отписок:

«Знакомая рассказала, вместо 20000 за непредставление документов, штрафуют на 5000 за представление отписки (типа смягчающих обстоятельств). Так что пусть кадры напрягаются и сканируют всё».

Вот так вот. Не отреагируешь — штраф. Формально отреагируешь — тоже штраф.