Инспекторы требуют обосновать снижение налоговой нагрузки в кризис. Как им ответить, чтобы отстали

Очередное требование от налоговиков. Требуют объяснить причины снижения налоговой нагрузки по налогу на прибыль и НДС. Видимо о том, что в стране кризис, они не в курсе.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Получили вот такое требование... Чего хотят? Да, нагрузка упала, декларации правильные... Что писать? Может уже было, тогда ткните носом, пожалуйста».

А вот само требование:

Вот что пишут в комментариях:

«Простите ради Бога, но когда меня достают подобной глупостью, то отвечаю зеркально. «Все оценили, зацепили, анализы все собрали. Вообще-то, в мире кризис, а в РФ он постоянный. Я думала, что вы в курсе:-). Ну, немного утрирую, но фразу „я полагала, что вы знаете о кризисе“ — такое писала:-) Что можно на глупость ответить?».

Вот еще:

«Иногда ещё им пишу: будем признательны, если научите как правильно вести бизнес и чтобы было всё правильно и всем хорошо:-). Будем крайне благодарны:-)».

Интересно, сильно они на такое обидятся? Или вообще не читают?

Вот еще предполагают:

«Скорее всего, это не требование, а кентавр, пришедший в простой рассылке, можно вообще не реагировать».

А еще делятся другие, кто получал подобные «шедевры»:

«Они хотят ещё, чтобы мы прописали какие меры принимаем для соблюдения устава и получения прибыли, вот над этим думаем...».

А еще объясняют, чего все-таки хотят налоговики:

«Им для информации... любыми словами. Раньше был момент, когда только только открылись и не было прибыли. Просто и четко, в интернете есть образцы если что».

А на это отвечают:

«Точно! Только вот прибыль откуда будем брать их очень интересует. Мероприятия какие-то... Рекламу или развозную торговлю написать, что-то вроде этого».

Вот еще советуют:

«Напишите, что в отчетности ошибок нет, никакие уточненки сданы не будут. Но вы тоже увидели эту ситуацию, и что для увеличения прибыли и соответственно увеличения налоговой нагрузки будете искать новый вид деятельности который сможет привлечь клиентов и соответственно повысит показатели».

И еще совет:

«Ну напишите — в связи с тяжелой экономической ситуацией, закрытием предприятий, снижением покупательной способности населения выручка организации уменьшается а расходы в связи с ростом цен растут и т. д. Госфинансирования не имеем».

В общем, какое требование, такой будет и ответ.