Работникам каких сферы экономики стоит опасаться увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Минтруда.

В свою очередь, сокращения не следует ждать россиянам, трудоустроенным в таких сферах, как логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленности, металлургия.

В министерстве уточнили, что сейчас общее число предполагаемых к увольнению сотрудников составляет чуть менее половины процента от работающих граждан — речь идет примерно о 217 тысячах работников.

В Минтруде отметили, что в число планируемых к увольнению попадают не только граждане, теряющие работу в связи с сокращением штата или ликвидацией должности. Этот показатель учитывает еще и сотрудников, которые попадают под технические сокращения: например, переименование отдела или департамента ведет за собой «увольнение» сотрудников отдела с прежним названием и прием на работу тех же сотрудников в отдел с новым названием.

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Год назад под риском увольнений было вчетверо больше людей — 1,6% работающих, добавили в Минтруде. Но значительное число из них как раз попадали под технические сокращения — тогда компании были значительно более активны в плане административных преобразований, уточнили в ведомстве.

Однако эксперты не согласны с данными Минтруда. Данные о сокращениях в Роструд подают только крупные компании, малый и средний бизнес предпочитает расставаться с работниками по соглашению сторон. Кроме того, возможны ситуации, когда сотрудника заставляют написать заявление об уходе по собственному желанию, угрожая уволить по статье. Разумеется, все эти случаи не могут попасть в официальную статистику об ожидаемых сокращениях.