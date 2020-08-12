Чиновница считает, что у безработных слишком высокие пособия. И поэтому они не хотят работать

Чиновница в одном из регионов на совещании с мэром пожаловалась, что в городе наблюдается кадровый голод. Из-за высокого пособия по безработице.

Замдиректора Центра занятости населения Нефтекамска в ходе совещания сказала следующее:

«Работодатели не могут укомплектовать рабочие места, так как граждане отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице».

Чиновница отметила, что размер выплаты по безработице в Нефтекамске составляет 5 175 рублей. Она подсчитала, что семья с тремя детьми, будет получать сумму, превышающую минимальный размер оплаты труда.

«Три ребенка — это уже почти 15 тысяч рублей. Зачем человеку работать, если он может получать в центре занятости эти деньги».

При этом, начальник информационно-аналитического отдела Адиль Набиуллин пояснил, что она просто некорректно выразилась:

«Формулировки и то, как высказалась заместитель начальника, форма подачи этой информации, интерпретация — некорректная».

А речь, по его словам, шла о не обо всех, а только о некоторых многодетных семьях.

Корректно она выразилась или нет, смотрите на видео:

По материалам канала «Подъем».