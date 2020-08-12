Собрались как-то бухгалтер, юрист, директор и... не поняли друг друга

Проблема взаимопонимания бухгалтера, юриста и директора, пожалуй, встречалась у каждого. Кто-то чего-то не понял, кто-то валит на другого, а в итоге рождаются заблуждения.

Недоумевают в «Красном уголке бухгалтера».

«Директор убеждает меня, что если у организации нет на балансе транспорта или ОС, то мы можем не сдавать годовой баланс. Ему так юрист сказал :-). Вот думаю, может я что то пропустила».

В комментариях сразу накинулись на юриста, мол, что он так некомпетентен, и чего вообще полез не в свою вотчину, пусть своими бумажками занимается.

Правда, почему-то забыли, что директор тоже мог выступить «слабым звеном».

Кто-то просит дать ссылку на конкретную норму:

«Так пусть юрист даст ссылку на конкретную статью закона, где это написано, я всегда прошу».

Или:

«Действительно, пусть юрист письменную консультацию даст. Со ссылкой на законы:-). А потом ему предъявить».

Кто-то пытается юриста защитить:

«Скорее всего, ему сказали, что отчетность можно не сдавать. Юрист подразумевал, что налоговую. Произошло недопонимание».

Автор поста отвечает:

«Я у него уточнила, говорит именно баланс».

Вообще, проблема разных языков бухгалтера и юриста достаточно старая. А недопонимание вообще существовало всегда.

Подытожим:

«Может, юрист сказал, что если на балансе нет ОС отчетность не сдаётся? Директор услышал слово „баланс“ и сделал свои выводы. Смотрю все так на юриста накинулись, а по факту директор мог всё неправильно понять».

Похоже, придется собирать всех в одной комнате и выяснять, кто что сказать хотел. И проводить ликбез, по необходимости. Не зря же совещания придумали.