Как бухгалтер уходит в отпуск? Когда он один-единственный в компании?

Как единственный и незаменимый специалист уходит в отпуск? Кому-то делегирует, или забирает работу с собой?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Вопрос к бухгалтерам, которые в единственном числе и главбух и чтец и жнец и на дуде игрец, как вы ходите в отпуск? Кто отправляет платежи? И на кого оставляете все остальные вопросы?».

Вот что пишут в комментариях:

«Все с собой. Или отпуск не более, чем на неделю».

Какой же это отпуск?

Кто-то шутит:

«А отпуск это что? :-)».

Кто-то пишут, что ноут на пляж берут. Правда, не всегдя для этого есть место в чемодане. Да и стащить могут.

Вот еще отзыв:

«Ноут с собой, утром и в полдень банк, остальная работа как повезёт. Да и, отпуск это для слабаков, коим не место на такой работе».

Это, может, и хорошо. Только вот себя гробить нужно ли?

Вот кто-то и пишет:

«Я так 8 лет проработала. С отпуском в две недели. А еще и выходы в праздники и на работе порой до 21-22 вечера с 8.30 утра. Больше так не хочу да и не выдержу».

Вот компромиссный вариант:

«Ноут с собой, но четкие инструкции, что в сети я строго с 12 до 14 и ни минутой больше. Кто не успел — у того оплата на завтра».

Никто, скорее всего, эти инструкции соблюдать не будет.

«Ноут с собой. Предупреждать о конкретном времени работы — бесполезно. Тогда предупреждаю, что смогу подключаться только тогда, когда я дома (в смысле в месте проживания на отдыхе)».

Еще шутят:

«Если в аэропорту или на вокзале вы видите даму в шляпе с чемоданом и ноутбуком наперевес — это бухгалтер в единственном числе отправился в отпуск».

Кто-то еще пишут, что их замещает директор, или замдиректора. Но таких мало. К примеру:

«Директор делает. Обычно все бились в истерике, когда я собиралась в отпуск, но потом понимали, что ничего ужасного за эти 2 недели не случилось».

Вообще, это дело такое. Стоит один раз взять ноут на отдых — и все, не слезут. Придется и там работать. Стоит ли оно того?