Отказали в 10% НДС. Суды и инспекторов смутил состав материалов подгузников

Суд отказал продавцу подгузников в льготном 10%-ом НДС. Нарекания налоговиков вызвал состав материалов ввезенных в Россию подгузников.

Арбитражный суд Приморского края признал законным решение ИФНС по Ленинскому району Владивостока, которая доначислила ООО «Джапан Дайперс Интернешнл» налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 4 млн рублей, а также 963 тыс. рублей штраф и пени. Решение суда еще не вступило в законную силу. Как указано в материалах дела, ИФНС по Ленинскому району Владивостока провела камеральную проверку представленной ООО «Джапан Дайперс Интернешнл» декларации по НДС за 1 квартал 2019 года. По ее итогам налоговый орган сделал вывод, что налогоплательщик незаконно применил предусмотренную п. 2 ст. 164 Налогового кодекса пониженную ставку по НДС 10% по реализованным в России подгузникам.

📌 Реклама

Позиция налогового органа:

в силу п. 2 ст. 164 НК РФ и на основании Перечней ОКПД2 и ТН ВЭД ЕАЭС по ставке НДС 10% подлежат обложению детские подгузники, изготовленные из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон, тогда как детские подгузники иных видов подлежат обложению НДС по общей налоговой ставке;

при ввозе подгузников в Россию налогоплательщик задекларировал товар по коду, на который не распространяется предусмотренная НК льгота;

налогоплательщик не доказал, что в ввезенных им подгузниках преобладают бумага, бумажная масса, целлюлозная вата или полотна из целлюлозных волокон, что позволило бы отнести подгузники к подпадающим под льготу товаром.

Позиция налогоплательщика:

не имеет правового значения факт уплаты НДС при ввозе на территорию РФ в размере 18 %, поскольку указанный признак не является основным и определяющим, законодательством не предусмотрено запрета на реализацию товара на внутреннем рынке по иной ставке, нежели предусмотрена при ввозе на территорию России;

доводы налогового органа, что ставка НДС в 10% может быть применена к подгузникам, состоящим только из бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон, ошибочна.

📌 Реклама

Ввезенные подгузники соответствуют ГОСТ Р 52557-2011, которым и предусмотрено обязательное вхождение в состав абсорбирующего слоя суперабсорбента. Законодательно установлено отнесение всех отвечающих критериям ГОСТ Р 52557-2011 подгузников к коду ОКПД2 17.22.12.120 «подгузники и пеленки детские из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон». Также в суде юристы ООО «Джапан Дайперс Интернешнл» ссылались на результаты проведенной компанией независимой экспертизы.

«Преобладающим веществом в составе всего подгузника является именно „нетканый материал из волокон целлюлозы“, который по количественному составу равен 35,3 % — 37,7 %, и только оно выполняет основную функцию детского бумажного подгузника: впитывание и удержание жидкости, в то время как прочие вещества, входящие в состав подгузника, выполняют всего лишь вспомогательные функцию. А значит, утверждение инспекции о том, что нетканый материал из волокон целлюлозы и нетканый материал на основе целлюлозы преобладает в абсорбирующем слое, но не является преобладающим материалом в составе всего подгузника, не соответствует действительности», — следует из материалов дела.

📌 Реклама

Тем не менее, суд, рассмотрев дело, пришел к выводу, что подгузники налогоплательщика не подпадают под льготу по НДС (являются подгузниками иных видов, чем детские подгузники, изготовленные из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон).

По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Карины Кулаковской, согласно позиции Верховного суда РФ, различное взимание налога при ввозе товаров и при реализации не носит существенного характера и не приводит к нарушению нейтральности НДС как налога на потребление. При этом для применения пониженной налоговой ставки НДС (10 %) достаточно, чтобы реализуемый (ввозимый) товар соответствовал коду, определенному хотя бы в одном из двух перечней — Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности или Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.

«Однако указанная позиция подлежит применению в случае, когда положения вышеприведенных источников входят в противоречие друг с другом. В противном случае, отнесение товара к коду, в отношении которого возможно применение пониженной ставки НДС, может быть произведено в строгом соответствии товара не только по виду, но и по его свойствам и составу. При наличии в составе продукта веществ, не предусмотренных описанием соответствующего кода товара, реализация данного продукта не может облагаться НДС с пониженной ставкой», — отметила юрист.