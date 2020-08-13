Работники боятся, что нулевые ставки по взносам повлияют на их пенсию. Развеиваем страхи

Пострадавшие отрасли применяют нулевую ставку по взносам. А сотрудники этих компаний боятся, что из-за этого у них пенсия в будущем меньше будет. Будем развеивать мифы?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Наша компания освобождена от страховых взносов и прочих налогов во втором квартале, но так как страховые взносы влияют на будущую пенсию сотрудников у некоторых встаёт резонный вопрос на кой им это надо и собираются увольняться. Никаких изменений не было по этому вопросу?».

Вот что пишут в комментариях:

«Ваши сотрудники никоим образом не пострадают. Баллы начисляются не в зависимости от уплаченных взносов, а в зависимости от начисленных доходов. Берется годовой доход работника, указанный работодателем в отчетности и умножается на ставку 16%. Не на 22% потому, что 6% — это солидарная часть тарифа (ст. 22 закона 167-ФЗ). Поэтому ваша нулевая ставка работникам по барабану».

И:

«Это компенсирует бюджет. Вот, например в Крыму, у многих оформлена свободная экономическая зона. Ставка в ПФ 6%. Но на пенсионные баллы работников это никак не влияет».

Собственно, никому увольняться не нужно, работу сейчас не так просто найти. Тем более, что на будущую пенсию это никак не повлияет.