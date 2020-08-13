Следователи в компании с СОБРом провели обыски в одной из инспекций Ленинградской области

В среду, 12 августа, в налоговую Вселожского района Ленинградской области пришли с обысками силовики — следователь СК и оперативники экономического отдела полиции в сопровождении бойцов СОБРа.

Мероприятие проходило в рамках уголовного дела возбуждённого по статье 199 УК «Уклонение от уплаты налогов». Сотрудникам инспекции настоятельно рекомендовали пройти в актовый зал и сдать телефоны.

Областное издание 47news обращает внимание на необычность ситуации. Такие обыски в налоговых явление редкое. Обычно всё ограничивается тихим визитом с понятыми в нужный кабинет.

Источник ТАСС сообщил, что оперативники искали предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, которые были получены при выездной налоговой проверке районной ИФНС в отношении проверяемого налогоплательщика

По предварительным данным 47news, речь идет о компании «Норд Строй».