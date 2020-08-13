Налоговики проводят камеральную проверку. Но не из-за возмещения НДС, а из-за заявления его к уплате

Очередное требование от налоговиков в рамках ст. 93 НК. Требуют все документы, что есть, в рамках камеральной проверки. Но не из-за возмещения НДС, а из-за его уплаты.
Поделились в «Красном уголке бухгалтера».
«Пришло сегодня такое вот счастье. Ни по каким фирмам, ни вообще — по продажам или покупкам, просто „в связи с Камеральной налоговой проверкой первичная Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимсоть за 2 квартал 2020“ ©. Все, что есть, шлите нам. Что, писать встречный запрос на уточнение сделки? Офигела от простоты».
А вот само требование:
Вот что пишут в комментариях:
«Если НДС к возмещению, то ничего удивительного».
На что автор отвечает:
«Господь с вами, какое возмещение!!! К уплате, естественно, и оплачен!».
А на это ответили:
«Тогда Вы всех напугали. Это всем НДС-никам ждать?».
Пока нет понимания, всем ли. Но знать стоит.