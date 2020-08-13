Налоговики проводят камеральную проверку. Но не из-за возмещения НДС, а из-за заявления его к уплате

Очередное требование от налоговиков в рамках ст. 93 НК. Требуют все документы, что есть, в рамках камеральной проверки. Но не из-за возмещения НДС, а из-за его уплаты.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришло сегодня такое вот счастье. Ни по каким фирмам, ни вообще — по продажам или покупкам, просто „в связи с Камеральной налоговой проверкой первичная Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимсоть за 2 квартал 2020“ ©. Все, что есть, шлите нам. Что, писать встречный запрос на уточнение сделки? Офигела от простоты».

А вот само требование:

Вот что пишут в комментариях:

«Если НДС к возмещению, то ничего удивительного».

На что автор отвечает:

«Господь с вами, какое возмещение!!! К уплате, естественно, и оплачен!».

А на это ответили:

«Тогда Вы всех напугали. Это всем НДС-никам ждать?».

Пока нет понимания, всем ли. Но знать стоит.