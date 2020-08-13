Бизнес выступил против внесения в Налоговый кодекс норм о применении ККТ

По его словам, нагрузка вырастет, так как «за неисполнение требований законопроект предусматривает обеспечительные меры в рамках налогового законодательства и вводит новые составы налоговой ответственности, которых нет в действующем Кодексе об административных правонарушениях РФ — КоАП».

Также ТПП возражает против исключения из общих норм КоАП и его статей, предусматривающих наказание за неприменение ККТ, положения об ответственности за такие административные правонарушения. Так, взамен предлагается дополнить кодекс новой статьей, в которой будет установлена ответственность оператора фискальных данных и экспертной организации за нарушение законодательства о налогах и сборах. Отвечать будут исключительно должностные лица, для которых планируется ввести штрафы от 5 до 50 тысяч рублей. Учитывая, что Налоговый кодекс РФ дополняется новыми составами налоговых правонарушений, схожих с изменениями, предложенными в КоАП, возникает риск привлечения предпринимателей к ответственности за одни и те же правонарушения дважды, опасаются в ТПП.

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В ТПП РФ считают, что рассматриваемые законопроекты дают возможность широкого толкования при квалификации нарушений. «А опыт предпринимательства в России свидетельствует — такая ситуация почти всегда приводит к возникновению серьезных коррупционных рисков. Поэтому мы предлагаем этот пакет доработать», — добавил он.

Подробнее о пакете проектов Минфина в статье Подглядывать, подслушивать, мониторить: новый законопроект о том, как налоговики будут проверять ККТ