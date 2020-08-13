Бизнес выступил против внесения в Налоговый кодекс норм о применении ККТ

Торгово-промышленная палата (ТПП) России выступила против включения норм о применении контрольно-кассовой техники в Налоговый кодекс.
ТПП проанализировала пакет проектов Минфина, переносящий правила применения ККТ из закона 54-ФЗ в Налоговый кодекс и заменяющий административную ответственность за нарушения в этой сфере на налоговую.
«Перенос в Налоговый кодекс РФ контрольных мероприятий — оперативного контроля, контрольной закупки и наблюдения, которые дублируют часть мероприятий в рамках осуществления налоговыми органами контрольно-надзорной деятельности, а также фактически являются оперативно-розыскными мероприятиями, — приведет к росту фискальной и административной нагрузки на предпринимателей», — заявил ТАСС глава палаты Сергей Катырин.