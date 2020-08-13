ФНС пояснила, что критерий для определения налогового резидентства один — количество дней проведенных в России

ФНС в письме от 31 июля 2020 г. № БВ-3-17-5577@ объяснила критерии признания физлица налоговым резидентом России.

Налоговым кодексом установлено, что налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в РФ не прерывается на периоды его выезда за пределы территории России для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья (п. 2 ст. 207 Налогового кодекса).

Таким образом, налоговый статус физического лица за календарный год определяется исходя из времени фактического нахождения этого лица на территории Российской Федерации в данном календарном году. Никаких других критериев законом не предусмотрено.