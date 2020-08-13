Отопление в новостройках станет дороже. Почему?

Жители новостроек рискуют платить за тепло больше на 15–30%, чем остальные. Об этом сообщают «Известия».

Так может произойти, если будет утверждено новое постановление Минстроя об энергоэффективности зданий.

Документ призван снизить стоимость строительства на 10–15%, что может сподвигнуть застройщиков отказаться от ряда материалов и решений, сохраняющих энергию. Однако такая экономия на этапе строительства приводит к удорожанию содержания дома, за что платят уже собственники жилья.

Кроме того, по сути, документ противоречит обновленному плану повышения энергоэффективности Минэкономразвития, которое оно направило на рассмотрение в правительство.

Поэтому ответе Минэнерго в адрес Минстроя говорится, что проект не поддерживается и из-за очевидных несоответствий целям государственной политики в области повышения энергоэффективности.

Есть надежда, что его не примут и цены на отопление в новостройках не вырастут.