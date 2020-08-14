Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Сотрудник попал на больничный, отрабатывая две недели перед уходом. Можно ли его уволить?

Сотрудник увольнялся, отрабатывал две недели изаболел, сидит на больничном. Можно ли его уволить?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Ситуация такая, сотрудник отрабатывал две недели, завтра день увольнения. Несколько дней назад заболевает, получает больничный. Вопрос, можно ли его уволить на больничном? Дело в том, что штатная единица одна и его сменщик должен быть обязательно принят в понедельник. Как разрулить?».

Вот что пишут в комментариях:

«Нельзя больничный не проводить, а провести как отпуск без оплаты, а разницу в деньгах компенсировать премией разовой? Либо все же ввести штатную единицу временно, а как уволится, то и единицу оптимизировать».

Вот еще:

«Если сотрудник согласен — увольняйте. Больничный лист вообще в течении месяца со дня увольнения может принести — если нигде не устроен в это время. Месяц назад была такая ситуация — общалась напрямую с ФСС».

Вообще, автор пишет, что он не против уволиться.

Еще совет:

«Можно принять сменщика как „приём на работу, на время больничного листа такого-то“. Когда тот выйдет с больничного, расчитаете, уволит. А новенького переведёте на вакантную ставку».

Подытожим:

«Если по собственному желанию увольняется, увольняете датой заявления. Больничный полностью оплачиваете. ФСС возмещает. Если работник, к примеру, написал заявление на увольнение, но до расторжения трудового договора заболел (в том числе в день увольнения), работодатель должен будет уволить его той датой, которая указана в заявлении (ст. 80, 84.1 ТК РФ). Причем здесь оплата больничного при увольнении по собственному желанию должна быть произведена без учета ограничения в 60% среднего заработка, поскольку работник заболел еще до увольнения. Такой больничный оплачивается по общеустановленным правилам. А вот к оплате больничного, оформленного после увольнения по собственному желанию, 60%-ный предел среднего заработка уже применяется».

В общем, можно уволить.

📌 Реклама

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама