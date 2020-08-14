Сотрудник попал на больничный, отрабатывая две недели перед уходом. Можно ли его уволить?

Сотрудник увольнялся, отрабатывал две недели изаболел, сидит на больничном. Можно ли его уволить?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Ситуация такая, сотрудник отрабатывал две недели, завтра день увольнения. Несколько дней назад заболевает, получает больничный. Вопрос, можно ли его уволить на больничном? Дело в том, что штатная единица одна и его сменщик должен быть обязательно принят в понедельник. Как разрулить?».

Вот что пишут в комментариях:

«Нельзя больничный не проводить, а провести как отпуск без оплаты, а разницу в деньгах компенсировать премией разовой? Либо все же ввести штатную единицу временно, а как уволится, то и единицу оптимизировать».

Вот еще:

«Если сотрудник согласен — увольняйте. Больничный лист вообще в течении месяца со дня увольнения может принести — если нигде не устроен в это время. Месяц назад была такая ситуация — общалась напрямую с ФСС».

Вообще, автор пишет, что он не против уволиться.

Еще совет:

«Можно принять сменщика как „приём на работу, на время больничного листа такого-то“. Когда тот выйдет с больничного, расчитаете, уволит. А новенького переведёте на вакантную ставку».

Подытожим:

«Если по собственному желанию увольняется, увольняете датой заявления. Больничный полностью оплачиваете. ФСС возмещает. Если работник, к примеру, написал заявление на увольнение, но до расторжения трудового договора заболел (в том числе в день увольнения), работодатель должен будет уволить его той датой, которая указана в заявлении (ст. 80, 84.1 ТК РФ). Причем здесь оплата больничного при увольнении по собственному желанию должна быть произведена без учета ограничения в 60% среднего заработка, поскольку работник заболел еще до увольнения. Такой больничный оплачивается по общеустановленным правилам. А вот к оплате больничного, оформленного после увольнения по собственному желанию, 60%-ный предел среднего заработка уже применяется».

В общем, можно уволить.