Правление Газпрома за первое полугодие получило доход на 33% выше, чем в прошлом году

У членов правления Газпрома доходы за первое полугодие выросли на 33%, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Это следует из следует из отчетности компании по РСБУ.

Премии за указанный период выросли в 1,8 раза — до 602, 9 млн руб., а иные виды вознаграждений увеличились почти шесть раз — до 88,4 млн руб., говорится в отчете. При этом отмечается, что заработная плата снизилась на 17% до 363,6 млн руб.

При этом, согласно отчетности компании, «Газпром» в первом полугодии получил чистый убыток в размере почти 277 млрд руб. против чистой прибыли в 371,1 млрд за аналогичный период прошлого года. Выручка снизилась на 26% и составила 1,88 трлн руб.

В состав правления «Газпрома» входят 14 человек. В 2019 г. доходы членов правления упали вдвое — до 1,3 млрд руб.

По материалам «Ведомостей».