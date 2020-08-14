Когда очень хочется кадиллак, а купить сказали экскаватор. Так легко перепутать! Что и сделали чиновники

Чиновники в одном регионе перепутали кадиллак с экскаватором. И вместо второго разместили на госзакупках первый. Может, просто очень хотелось?

ОАО «Водоканал Апшеронского района» 8 июля разместило на сайте госзакупок информацию о приобретении машины Cadillac XT5 за почти 5 млн рублей.

Соответствующее извещение было размещено на сайте госзакупок.

Но после того, как в соцсетях начало бурлить, замдиректора «Водоканала» Арсений Бандурин поспешил заявить, что это было ни что иное, чем досадная ошибка. Как он сказал, сотрудницы отдела госзакупок ошиблись: они покупали экскаватор Terex 825, но заполнили еще одну анкету на Cadillac.

Действительно, так легко было перепутать. Смотрите сами:

Согласитесь, у нас так много экскаваторов в модификации «спорт», с обитыми кожей сиденьями, с селектором режима вождения и панорамным люком.

Причем, аванс в 2 миллиона уже был уплачен.

По материалам «Юга.ру».

Как пишет «Коммерсантъ», этим фактом после публикаций в прессе заинтересовалась прокуратура.

А в соцсетях теперь гуляет картинка:

Видимо, так хотелось кадиллак, что взяли и... заказали.