Какую онлайн кассу выбрать? Топ-5 для малого бизнеса

Актуальный вопрос для предпринимателя: если есть продажи или услуги для "физиков", нужно приобрести, установить и зарегистрировать кассовый аппарат.
А какую выбрать? Их сейчас уже точно не один и не два вида.
Мы решили сделать для вас небольшой обзор и выбрали Топ-5 онлайн-касс. Самое главное, что из объединяет — они подойдут для маркировки товаров, которая стала обязательной с 1 июля для обуви, табачных изделий и лекарств.
Все кассы из подборки прекрасно подойдут для малого бизнеса, а оператор еще и подберет удобную комбинацию аппаратных возможностей именно для ваших нужд. К примеру, Wi-Fi модуль, 2D-сканер или терминал для оплаты покупок картой.
В подборку вошли:
- Эвотор 7.2;
- Эвотор 7.3;
- Эвотор 5 line;
- АТОЛ 91Ф;
- АТОЛ SIGMA 7.
Еще и скидки будут!