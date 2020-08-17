Какую онлайн кассу выбрать? Топ-5 для малого бизнеса

Актуальный вопрос для предпринимателя: если есть продажи или услуги для "физиков", нужно приобрести, установить и зарегистрировать кассовый аппарат.

А какую выбрать? Их сейчас уже точно не один и не два вида.

Мы решили сделать для вас небольшой обзор и выбрали Топ-5 онлайн-касс. Самое главное, что из объединяет — они подойдут для маркировки товаров, которая стала обязательной с 1 июля для обуви, табачных изделий и лекарств.

Все кассы из подборки прекрасно подойдут для малого бизнеса, а оператор еще и подберет удобную комбинацию аппаратных возможностей именно для ваших нужд. К примеру, Wi-Fi модуль, 2D-сканер или терминал для оплаты покупок картой.

В подборку вошли:

Эвотор 7.2;

Эвотор 7.3;

Эвотор 5 line;

АТОЛ 91Ф;

АТОЛ SIGMA 7.

Еще и скидки будут!