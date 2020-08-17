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Какую онлайн кассу выбрать? Топ-5 для малого бизнеса

Актуальный вопрос для предпринимателя: если есть продажи или услуги для "физиков", нужно приобрести, установить и зарегистрировать кассовый аппарат. 

А какую выбрать? Их сейчас уже точно не один и не два вида. 

Мы решили сделать для вас небольшой обзор и выбрали Топ-5 онлайн-касс. Самое главное, что из объединяет — они подойдут для маркировки товаров, которая стала обязательной с 1 июля для обуви, табачных изделий и лекарств

Все кассы из подборки прекрасно подойдут для малого бизнеса, а оператор еще и подберет удобную комбинацию аппаратных возможностей именно для ваших нужд. К примеру, Wi-Fi модуль, 2D-сканер или терминал для оплаты покупок картой.

В подборку вошли:

  • Эвотор 7.2;
  • Эвотор 7.3;
  • Эвотор 5 line;
  • АТОЛ 91Ф;
  • АТОЛ SIGMA 7.

Еще и скидки будут!

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