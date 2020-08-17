Налоговые льготы для IT-компаний могут распространить на производителей телеком-оборудования

Российских производителей телекоммуникационного оборудования предлагается включить в налоговый маневр в IT-отрасли.

Совет по цифровой экономике при Совете Федерации предложил установить для таких компаний ставку страховых взносов 7,6% и ставку налога на прибыль 3%, узнал «Коммерсантъ».

По оценке Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), сейчас в России около 3 тыс. компаний задействованы в радиоэлектронной промышленности, из них 70 производят телеком-оборудование. Объем российского рынка такого оборудования составляет около $4 млрд в год, на российских производителей приходится примерно $750 млн.

В нынешнем виде налоговый маневр, о котором премьер-министр Михаил Мишустин объявил 9 июля, касается только софтверных компаний и дизайн-центров в сфере микроэлектроники и радиоэлектроники.

Опрошенные «Ъ» участники рынка положительно смотрят на новую инициативу, но не считают ее панацеей на фоне преобладания импортной продукции на рынке. Производители не станут конкурентнее на рынке. В каком-то сегменте, например серверов для дата-центров, маршрутизаторов или беспроводных модемов, может быть для российских компаний расширится ниша, и только.