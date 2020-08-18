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Вложил бы в российскую компанию 100 тыс. евро — платил 5% налог на дивиденды. А так, налоговая отказала

ФНС исследовала цепочку сделок с векселями и отказала налоговому агенту в применении 5%-ой ставки по налогу с дивидендов кипрскому акционеру. Суд поддержал проверяющих.

Арбитражный суд Владимирской области признал законным решение МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Владимирской области, которая доначислила ПАО «Владимирский химический завод» (ВХЗ) 2,05 млн рублей – налог на прибыль, пени и штраф. Основанием для доначислений стало незаконное применение налогоплательщиком ставки в 5% при уплате дивидендов кипрскому акционеру. Решение суда вступило в законную силу. 

Как указано в материалах дела, МИФНС проверила представленный ВХЗ расчет о суммах, выплаченных иностранным компаниям доходов и удержанных налогах за 2 квартал 2016 года. И установила, что кипрский акционер не вложил в капитал ВХЗ 100 тыс. евро, а значит «Владимирский химзавод» был не вправе как налоговый агент перечислять налог на доходы с дивидендов по ставке 5%, предусмотренной заключенным Россией с Кипром соглашением об избежании двойного налогообложения. Вместо этого ВХЗ должен был исчислить налог с дивидендов по ставке 10%.

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МИФНС установила, что в 2008 году кипрская компания CHESHOR ENTERPRISES LIMITED приобрела у ООО «Химпром» 4 млн акций ВХЗ за 80,3 млн рублей. При этом кипрская компания акции напрямую не оплатила. Оплата акций была произведена с помощью заключения между CHESHOR ENTERPRISES LIMITED и ООО «Химпром» соглашения о зачете встречных однородных требований. Налоговая инспекция детально изучила, как возникло это право требования. В материалах дела указывается, что между взаимозависимыми лицами была проведена цепочка сделок с использованием векселей Сбербанка.

«Цепочка сделок, созданная в целях передачи акций ПАО «ВХЗ» иностранной компании при неисполнении компанией CHESHOR ENTERPRISES LTD обязательств по оплате векселей по состоянию на дату выплаты дивидендов, свидетельствует об отсутствии прямого вложения иностранными компаниями в капитал ПАО «ВХЗ» сумм, установленных Соглашением, и, соответственно, об отсутствии права налогоплательщика на льготную налоговую ставку», - следует из решения суда.

По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Кирилла Снегирёва, суд обоснованно изучил цепочку сделок, опосредующих переход права требования к аффилированному с налогоплательщиком лицу, послужившему основанием для зачета, погасившего обязательство аффилированного лица по оплате (прямого вложения в капитал компании) приобретенных акций налогоплательщика.

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«Установив отсутствие положенного в основу зачета реального обеспечения уступаемого права требования, в частности факт совершения сделки по передаче прав по векселям, уже предъявленным к исполнению векселедателю, аффилированность участников цепочек сделок, отсутствие исполнения обязательств по оплате векселей, признаки «фирмы-однодневки» у одного из «звеньев» цепочки сделок, суд пришел к верному выводу о создании налогоплательщиком формального документооборота между взаимозависимыми лицами без намерения получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской деятельности, в целях применения пониженной налоговой ставки при налогообложении подлежащих выплате дивидендов, в силу чего вывод о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды и оставлении в силе решения налогового органа правомерен», - считает юрист.

Дело №А11-5882/2017.

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