Вложил бы в российскую компанию 100 тыс. евро — платил 5% налог на дивиденды. А так, налоговая отказала

ФНС исследовала цепочку сделок с векселями и отказала налоговому агенту в применении 5%-ой ставки по налогу с дивидендов кипрскому акционеру. Суд поддержал проверяющих.

Арбитражный суд Владимирской области признал законным решение МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Владимирской области, которая доначислила ПАО «Владимирский химический завод» (ВХЗ) 2,05 млн рублей – налог на прибыль, пени и штраф. Основанием для доначислений стало незаконное применение налогоплательщиком ставки в 5% при уплате дивидендов кипрскому акционеру. Решение суда вступило в законную силу.

Как указано в материалах дела, МИФНС проверила представленный ВХЗ расчет о суммах, выплаченных иностранным компаниям доходов и удержанных налогах за 2 квартал 2016 года. И установила, что кипрский акционер не вложил в капитал ВХЗ 100 тыс. евро, а значит «Владимирский химзавод» был не вправе как налоговый агент перечислять налог на доходы с дивидендов по ставке 5%, предусмотренной заключенным Россией с Кипром соглашением об избежании двойного налогообложения. Вместо этого ВХЗ должен был исчислить налог с дивидендов по ставке 10%.